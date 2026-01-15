I dati di Frontex confermano una diminuzione del 26% degli ingressi irregolari in Europa nel 2025. Un risultato che, secondo FdI, testimonia l’efficacia delle politiche adottate, con il modello italiano che si dimostra funzionale nel gestire i flussi migratori. Questi numeri indicano un progressivo miglioramento nella sicurezza delle frontiere esterne dell’Unione Europea.

Ottime notizia arrivano dai dati Frontex. Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell’Ue sono diminuiti del 26 per cento nel 2025. E’ quanto emerge dai dati dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). I dati mostrano che i rilevamenti di attraversamenti irregolari alle frontiere esterne dell’Ue si sono attestati a quasi 178 mila: meno della metà del totale registrato nel 2023 e il livello più basso dal 2021. Nel Mediterraneo centrale anche la rotta che interessa l’Italia è in calo (-1%). Migranti: I dati Frontex sugli ingressi irregolari. Un risultato molto importante “che si riflette anche nei dati relativi agli ingressi lungo la rotta balcanica dove il calo di individuazioni ha registrato addirittura un calo del 42%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti, la stretta funziona: gli ingressi irregolari in Europa calano del 26% nel 2025. FdI: Il modello Italia dà ottimi risultati

