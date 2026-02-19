Andrea Lucidi è stato arrestato in Turchia mentre svolgeva un servizio sulle condizioni delle carceri. La polizia turca lo ha fermato a Istanbul e lo ha portato in un centro di espulsione. La sua presenza nel Paese ha suscitato preoccupazione tra i colleghi e le associazioni di giornalisti, che chiedono chiarimenti sulla vicenda. La Farnesina ha già avviato le procedure diplomatiche per garantire il suo rientro in Italia. La famiglia di Lucidi attende aggiornamenti sulla situazione.

Andrea Lucidi, giornalista italiano noto per le sue posizioni filorusse, è stato fermato dalla polizia turca a Istanbul. L’uomo faceva parte di una delegazione internazionale impegnata in una missione di monitoraggio sulle carceri locali. Dopo il fermo, Lucidi è stato trasferito in un centro di espulsione in attesa della deportazione. La Farnesina e il Consolato Generale d’Italia stanno seguendo il caso per garantire l’assistenza consolare necessaria. Cosa è successo ad Andrea Lucidi Il fermo di Andrea Lucidi è avvenuto nel pomeriggio del 19 febbraio a Istanbul. Secondo le ricostruzioni fornite dal canale Telegram Donbass Italia, il giornalista si trovava in Turchia dal giorno precedente come membro di una delegazione internazionale composta da avvocati, attivisti e politici. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è il giornalista Andrea Lucidi arrestato in Turchia e condotto in un centro di espulsione a Istanbul

Giornalista italiano fermato a Istanbul: Andrea Lucidi in un centro di espulsione, Farnesina attivaAndrea Lucidi, giornalista italiano, è stato fermato a Istanbul a causa di un'operazione di polizia che ha coinvolto anche altri reporter di varie nazionalità.

Giornalista italiano fermato a Istanbul: la Farnesina si attiva per il reporter filorusso Andrea LucidiIl giornalista italiano Andrea Lucidi è stato arrestato oggi 19 febbraio 2026 a Istanbul durante un’operazione di polizia che ha coinvolto anche una delegazione internazionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.