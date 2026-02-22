Il “Cat Museum Istanbul” nasce per onorare i gatti che vivono nelle strade della città, attirando visitatori curiosi e appassionati. La mostra mette in mostra fotografie, sculture e dipinti dedicati ai felini, spesso protagonisti delle storie quotidiane dei residenti. La presenza dei gatti, che spesso si aggirano tra i monumenti storici, ispira questa iniziativa. Il museo si trova nel cuore di Istanbul, proprio vicino a un noto mercato di spezie.

In Turchia, il “ Cat Museum Istanbul ” è un omaggio ai gatti più amati della città, una celebrazione dei felini attraverso l’arte. Il museo, nascosto in una stradina secondaria a pochi passi dall’iconica Torre di Galata di Istanbul, è un paradiso per gli amanti dei gatti. È stato fondato nel 2024 dall’ artista grafico Fatih Dagli, che lavora nella zona da 15 anni. L’ingresso è gratuito, ma sono in vendita vari articoli per generare entrate: dai disegni di Dagli su magliette e borse di tela fino a tazze, magneti e portachiavi. La metà dei proventi viene destinata al sostegno dei gatti randagi attraverso cibo, cure mediche e altre iniziative. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il Paestum Cat Show celebra la bellezza felina, gatti da tutta Europa in passerella per San ValentinoIl Paestum Cat Show – Love Edition 2026 si svolgerà il 14 e 15 febbraio a Capaccio Paestum, presso il NEXT.

Leggi anche: Inaugurato il "Paestum Cat Show – Love Edition 2026": arrivati 200 gatti da tutta Europa

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Turchia, il Cat Museum Istanbul celebra i gatti presenti in città(LaPresse) Il Cat Museum Istanbul è un omaggio ai gatti più amati della città, una celebrazione dei felini attraverso l'arte. Il museo, nascosto ... stream24.ilsole24ore.com

Cats in Art & AI - facebook.com facebook