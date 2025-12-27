Sociale | approvato progetto Nastro rosa sotto la Torre per le donne con tumore al seno

Pisa, 27 dicembre 2025 – La Giunta comunale di Pisa ha approvato il progetto sportivo “Nastro Rosa sotto la Torre”, promosso dall’ASD Club Scherma Pisa ‘Antonio Di Ciolo’, concedendo un contributo straordinario per la sua realizzazione. L’iniziativa si svolge a Pisa dallo scorso ottobre e durerà fino a maggio 2026, ed è rivolta alle donne che hanno affrontato percorsi oncologici e interventi chirurgici al seno. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’associazione sportiva Atelier del Movimento, realtà attiva nel campo del benessere e dell’espressione corporea, e con il coinvolgimento dell’Associazione Oncologica Pisana “Paolo Trivella”, che supporta l’iniziativa anche nella sua diffusione tra le pazienti in fase riabilitativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

