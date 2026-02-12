Zes Unica | 888 milioni per il Sud Campania in testa con 385 milioni per porti trasporti e infrastrutture chiave

La regione Campania riceve 385 milioni di euro per migliorare porti, trasporti e infrastrutture chiave, parte dei 888 milioni destinati al Sud con il progetto Zes Unica. Un investimento che punta a rilanciare concretamente le aree economiche speciali del Mezzogiorno, portando risorse dirette alle zone più bisognose.

Zes Unica: 888 Milioni per Rilanciare il Sud, con la Campania in Prima Linea. Una svolta concreta per le aree economiche speciali del Mezzogiorno. Sbloccati 888 milioni di euro dal governo per la Zes Unica, un piano di investimenti mirato a colmare il divario infrastrutturale e a stimolare la crescita economica nel Sud Italia. L’annuncio, arrivato il 12 febbraio 2026, segna un passo importante nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e vede la Campania protagonista con un finanziamento di 385 milioni di euro. Campania al Centro del Piano di Rilancio. La Campania si conferma la regione più beneficiata da questo primo stanziamento, con un investimento che punta a rafforzare le infrastrutture portuali di Napoli e Salerno.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Governo ha sbloccato 888 milioni di euro per la Zes Unica, la Zona economica speciale del Sud.

Il governo rafforza la ZES unica in Sicilia, con un investimento di 10 milioni di euro destinati alle imprese che investono nell’isola.

