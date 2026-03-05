Salvini | Mit 26 miliardi sui cantieri in Campania

Ieri sera è stato inaugurato il nuovo svincolo di Maddaloni sulla A30 Caserta-Salerno, un intervento che ha coinvolto un investimento di 22 milioni di euro e che è stato realizzato in circa trent’anni. Il progetto, portato avanti nel tempo, rappresenta un dettaglio delle opere autostradali in Campania. Salvini ha annunciato inoltre che il Mit ha stanziato 26 miliardi di euro per i cantieri della regione.

Costato 22 milioni di euro, concepito quasi trent'anni fa, oggi è una realtà. Ha aperto al traffico ieri sera il nuovo svincolo di Maddaloni della A30 Caserta-Salerno, realizzato da Autostrade per l'Italia con il contributo dell'Interporto Sud-Europa (Ise) e del Comune di Maddaloni. Trentamila veicoli previsti ogni giorno: l'opera collegherà direttamente una delle principali piattaforme logistiche europee con l'autostrada, liberando la viabilità cittadina dai mezzi pesanti. Dopo la benedizione dell'arcivescovo Pietro Lagnese, al classico taglio del nastro il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sottolinea l'impegno del governo sul territorio: «Oggi il mio ministero ha cantieri in Campania per più di 26 miliardi di euro, una cifra senza precedenti, un nuovo rinascimento per la regione.