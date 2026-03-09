Tudor realista | Il nostro primo obiettivo è la Premier League Queste partite possono farci cambiare strada ma l’attenzione è sempre rivolta a migliorare

Igor Tudor, allenatore del Tottenham, ha affermato che l’obiettivo principale della squadra è la Premier League. Ha inoltre detto che le partite di Champions League potrebbero influenzare il percorso del club, ma la priorità resta il miglioramento continuo. La sua dichiarazione arriva in vista della fase europea, con un focus chiaro sulla competizione nazionale.

Igor Tudor ha parlato molto realisticamente degli obiettivi del suo Tottenham alla vigilia della Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni. Igor Tudor in conferenza stampa ha parlato dell'obiettivo del suo Tottenham, che deve essere far bene in Premier piuttosto che andare avanti in Champions. CONTINASSA JUVE LIVE OBIETTIVO PREMIER – «Il nostro primo obiettivo è la Premier League, questo deve essere detto pubblicamente. Questo non significa che non vogliamo giocare un turno in più. Certo, le partite di Champions League sono importanti, come ho sempre detto» CRESCITA – «Ci concentriamo sulla nostra crescita, quindi può essere un'opportunità: c'è una mentalità completamente diversa in questo tipo di partite e forse questo può aiutarci.