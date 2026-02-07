Spalletti consiglia Conceicao | Lui può cambiare le partite ma deve migliorare in questo aspetto

Spalletti si è soffermato sulla prestazione di Conceicao in conferenza stampa, lasciando intendere che il portoghese può fare la differenza in campo. Ha anche commentato che, per migliorare, Conceicao deve lavorare su alcuni aspetti specifici. Il tecnico toscano ha dato consigli diretti al suo collega, sottolineando che il giocatore ha le qualità per cambiare le sorti delle partite, ma deve affinare alcune parti del suo gioco.

Spalletti nella conferenza stampa di vigilia di Juve Lazio si è soffermato su Conceicao e ha dato consigli importanti anche al portoghese. Spalletti nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lazio ha analizzato anche Conceicao e da parte del tecnico della Juventus sono arrivati dei consigli importanti per continuare la crescita del portoghese. LEGGI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI SPALLETTI CONCEICAO SOTTO PORTA –   «Deve crescere. Quello che dicevo prima nel calcio moderno bisogna saper valutare quello che è il pallone che può cambiare la storia della partita. Quelle cose lì durano pochi secondi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

