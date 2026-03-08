Iran Trump | ‘senza nostra approvazione la Guida Suprema durerà poco’

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guida suprema iraniana dovrà ricevere la loro approvazione e, in assenza di questa, la sua permanenza sarà breve. La sua affermazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico a New York. La frase evidenzia la condizione posta dagli Stati Uniti riguardo alla stabilità della leadership iraniana.

NEW YORK, 08 MAR – La guida suprema iraniana "dovrà ottenere la nostra approvazione. Se non la otterrà, non durerà a lungo". Lo ha detto Donald Trump a Abc. "Vogliamo assicurarci di non dover tornare indietro ogni dieci anni", ha aggiunto il presidente. Trump insiste da giorni sulla necessità che gli Stati Uniti dicano la loro su chi guiderà l'Iran. (ANSA)

