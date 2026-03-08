Iran È un Khamenei il nuovo leader Trump avverte | Senza nostra approvazione durerà poco Forze speciali Usa nei siti nucleari di Teheran

In Iran si segnala che un nuovo leader è stato nominato, con la conferma di un rappresentante di alto livello. Gli Stati Uniti hanno lanciato un avvertimento, affermando che senza il loro consenso il governo iraniano potrebbe essere breve. Le forze speciali americane sono state inviate nei siti nucleari di Teheran. Il conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran si fa sempre più acceso, con bombardamenti e attacchi missilistici su vari fronti.

Il conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran continua a intensificarsi con bombardamenti e attacchi missilistici su più fronti. Nelle ultime ore Israele e gli Stati Uniti hanno colpito numerose infrastrutture militari ed energetiche in Iran, tra cui depositi di carburante, siti industriali e installazioni nella provincia di Isfahan e nella città di Najafabad, con decine di morti. Secondo il ministero della Sanità iraniano, il bilancio complessivo degli attacchi ha superato i 1.200 morti e i 10mila feriti, mentre la Mezzaluna Rossa parla di quasi 10mila edifici civili distrutti. Gli attacchi alle strutture petrolifere hanno provocato enormi incendi e una densa nube di fumo su Teheran, con le autorità che hanno avvertito la popolazione del rischio di piogge acide e invitato i cittadini a restare in casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Guerra Medio Oriente, eletto il nuovo Ayatollah ma Trump avverte: “Senza nostra approvazione durerà poco”. Allarme a Teheran: “Pioggia acida, rimanere in casa”Il conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran continua a intensificarsi con bombardamenti e attacchi missilistici su più fronti.

Iran, Trump: ‘senza nostra approvazione la Guida Suprema durerà poco’NEW YORK, 08 MAR – La guida suprema iraniana “dovrà ottenere la nostra approvazione.

Iran, Nyt: 3.000 morti nelle proteste. Trump: Continuate a manifestare, gli aiuti stanno arrivando

Iran, raggiunta l'intesa sul successore di KhameneiUn consenso della maggioranza sulla successione della Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei è stato più o meno raggiunto: lo ha annunciato l'Ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri, membro dell ... ansa.it

Chi è Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema dell’Iran e figlio del dittatore mortoMojtaba Khamenei rappresenta continuità e l’aumento del potere delle Guardie Rivoluzionarie, su cui la nuova Guida Suprema è molto influente ... quifinanza.it

