Donald Trump riceve María Corina Machado alla Casa Bianca

Giovedì, alla Casa Bianca, Donald Trump incontrerà María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e riconosciuta per il suo impegno politico. La visita si inserisce nel contesto delle relazioni internazionali e dei rapporti tra gli Stati Uniti e il Venezuela, evidenziando l’attenzione verso le questioni democratiche e i processi di dialogo nel Paese sudamericano.

Nella giornata di giovedì Donald Trump incontrerà alla Casa Bianca María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e vincitrice del premio Nobel per la pace 2025. I due discuteranno del futuro politico del Venezuela dopo la cattura di Nicolás Maduro. Molti in Venezuela si aspettavano che Machado assumesse un ruolo centrale nella transizione dopo il blitz statunitense del 3 gennaio, ma Trump ha inizialmente frenato l’idea, sostenendo che la leader non abbia sufficiente popolarità nel Paese. Al momento la Casa Bianca ha riconosciuto come presidente ad interim Delcy Rodríguez, ex vicepresidente di Maduro, mentre Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti «gestiranno» il Paese. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Donald Trump riceve María Corina Machado alla Casa Bianca Leggi anche: Venezuela, Trump oggi riceve alla Casa Bianca il premio Nobel Corina Machado Leggi anche: María Corina Machado rivela di non aver avuto più contatti con Donald Trump La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Con lo stop alle uccisioni e alle esecuzioni gli americani potrebbero togliere dal tavolo l'opzione militare contro l'Iran "Osserveremo e vedremo come procede", ha risposto su questo punto Donald Trump ai giornalisti, affermando di aver ricevuto l'informazione " facebook Francia e Germania mandano truppe in Groenlandia. Lo hanno annunciato i responsabili della Difesa dei due Paesi, mentre si intensificano le pressioni di Donald Trump per impadronirsi dell'isola territorio autonomo della Danimarca. Altre truppe Nato sono x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.