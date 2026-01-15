Venezuela Trump oggi riceve alla Casa Bianca il premio Nobel Corina Machado

Oggi alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump incontrerà María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana. Machado è considerata una figura chiave nel panorama politico del Venezuela e il suo partito è ritenuto il vincitore delle recenti elezioni del 2024, contestate dall’allora presidente Nicolás Maduro. L'incontro si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla crisi politica e istituzionale in Venezuela.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà nella giornata di oggi alla Casa Bianca la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado, il cui partito politico è considerato da molti il vincitore delle elezioni venezuelane del 2024, il cui esito fu respinto dall’allora presidente Nicolás Maduro, catturato a inizio gennaio dal raid militare Usa. A meno di due settimane dall’azione contro Maduro da parte delle forze statunitensi, Trump ospiterà dunque la vincitrice del Premio Nobel per la Pace. Il tycoon ha però già messo in dubbio la sua credibilità come leader del Venezuela e ha sollevato dubbi sul suo dichiarato impegno a sostenere la democrazia nel Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, Trump oggi riceve alla Casa Bianca il premio Nobel Corina Machado Leggi anche: Papa Leone XIV riceve Maria Corina Machado, la leader dell’opposizione in Venezuela e premio Nobel per la Pace in Vaticano Leggi anche: Venezuela, il Papa incontra la premio Nobel Maria Corina Machado Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Venezuela, attesa per Trentini. Trump riceve petrolieri a Casa Bianca; Venezuela, Trump ai vertici Big Oil. «Decideremo noi chi potrà lavorare lì». Descalzi (Eni): pronti a investire; Usa: americani lascino subito il Venezuela: Milizie armate. Diplomazia al lavoro per Trentini; Venezuela - Usa, le news del 4 gennaio. Trump: “Rodriguez faccia cose giuste o pagherà prezzo alto”. Machado (con il Nobel per la Pace) in visita da Trump. Alla Casa Bianca si decide il futuro del Venezuela - Il Nobel Institute ha indicato che è assolutamente impossibile trasferire, condividere o revocare un Premio Nobel una volta assegnato. msn.com

Venezuela, Trump ai vertici Big Oil. «Decideremo noi chi potrà lavorare lì». Descalzi (Eni): pronti a investire - All’incontro è prevista la partecipazione del segretario di Stato Marco Rubio, del segretario all’Energia Chris Wright e del segretario degli Interni Doug Burgum ... ilsole24ore.com

Venezuela, gli Usa sequestrano la quinta petroliera: il video dell'abbordaggio - Lo ha detto l'amministratore delegato della compagnia Claudio Descalzi a Donald Trump durante un incontro alla Casa Bianca. lastampa.it

Trump attacca il Venezuela: cosa dicono gli esponenti della maggioranza Il racconto di Roberta Benvenuto facebook

Solo ieri, Donald #Trump ha: 1) nominato se stesso presidente del Venezuela 2) messo sotto indagine via FBI Jerome Powell 3) detto che si prenderà la Groenlandia 4) minacciato intervento in Iran 5) minacciato la Corte Suprema Ma per il resto tutto bene x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.