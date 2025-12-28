Vertice con Zelensky Trump | Telefonata produttiva con Putin Attesa dichiarazione all' esercito ucraino Mosca | Serve una decisione coraggiosa di Kiev sul Donbass

Nella recente telefonata tra Zelensky, Trump e Putin si sono affrontate le questioni legate al conflitto in Ucraina, con particolare attenzione alle possibilità di una dichiarazione ufficiale e alle decisioni sul Donbass. Mosca sottolinea la necessità di un passo deciso da Kiev, mentre gli sviluppi indicano un possibile nuovo contatto tra Putin e Trump, in un contesto di tensione e prolungamento del conflitto.

Ucraina, Trump sente Putin prima di incontrare Zelensky. Cremlino: «Sono entrambi contrari alla tregua» - A Odessa più di 100 finestre di sette edifici residenziali e tre istituzioni sociali sono state danneggiate in seguito a un attacco serale da parte di personale militare russo. leggo.it

Trump, telefonata con Putin prima di incontro con Zelensky: il precedente disastroso per Kiev - La sequenza di oggi si verificò anche a febbraio e il presidente ucraino fu 'cacciato' dalla Casa Bianca ... adnkronos.com

Scandalo corruzione in Ucraina: Zelensky annuncia le dimissioni del suo uomo più vicino

Oggi il vertice tra #Trump e Zelensky a Mar-a-Lago x.com

Bombardamenti senza precedenti sulla capitale nel giorno della conferma del vertice Trump-Zelensky a Mar-a-Lago, in Florida. Il leader ucraino implora aiuto: «Chiediamo un ulteriore sacrificio agli alleati» facebook

