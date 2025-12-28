Vertice con Zelensky Trump | Telefonata produttiva con Putin Attesa dichiarazione all' esercito ucraino Mosca | Serve una decisione coraggiosa di Kiev sul Donbass
Nella recente telefonata tra Zelensky, Trump e Putin si sono affrontate le questioni legate al conflitto in Ucraina, con particolare attenzione alle possibilità di una dichiarazione ufficiale e alle decisioni sul Donbass. Mosca sottolinea la necessità di un passo deciso da Kiev, mentre gli sviluppi indicano un possibile nuovo contatto tra Putin e Trump, in un contesto di tensione e prolungamento del conflitto.
Mosca: «Putin e Trump si sentiranno di nuovo dopo l'incontro con Zelensky. Contari alla tregua, prolunga la guerra» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Trump: «Telefonata produttiva con Putin». Alle 19 vertice con Zelensky. Kiev: "Prevista dichiarazione congiunta all'esercito ucraino" ?Mosca: «Serve decisione coraggiosa di Kiev»
Gli europei con Zelensky prima del vertice da Trump. Putin bombarda le città; Domenica Zelensky va da Trump. Sul tavolo garanzie di sicurezza. Mosca: piano pace Kiev diverso da quello Usa; Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'; Ucraina: Zelensky oggi da Trump, telefonata con i leader Ue conferma pieno sostegno. Putin avverte: “Pace o forza”.
Ucraina, Trump sente Putin prima di incontrare Zelensky: «Telefonata molto produttiva». Mosca conferma - A Odessa più di 100 finestre di sette edifici residenziali e tre istituzioni sociali sono state danneggiate in seguito a un attacco serale da parte di personale militare russo. ilmattino.it
Ucraina, Trump sente Putin prima di incontrare Zelensky. Cremlino: «Sono entrambi contrari alla tregua» - A Odessa più di 100 finestre di sette edifici residenziali e tre istituzioni sociali sono state danneggiate in seguito a un attacco serale da parte di personale militare russo. leggo.it
Trump, telefonata con Putin prima di incontro con Zelensky: il precedente disastroso per Kiev - La sequenza di oggi si verificò anche a febbraio e il presidente ucraino fu 'cacciato' dalla Casa Bianca ... adnkronos.com
Scandalo corruzione in Ucraina: Zelensky annuncia le dimissioni del suo uomo più vicino
Oggi il vertice tra #Trump e Zelensky a Mar-a-Lago x.com
Bombardamenti senza precedenti sulla capitale nel giorno della conferma del vertice Trump-Zelensky a Mar-a-Lago, in Florida. Il leader ucraino implora aiuto: «Chiediamo un ulteriore sacrificio agli alleati» facebook
