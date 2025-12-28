Ucraina telefonata Trump-Putin Cremlino | D’accordo su no alla tregua Kiev prenda una decisione sul Donbass Zelensky a Mar a Lago – La diretta

Nelle ultime ore si sono susseguite importanti novità sul conflitto in Ucraina. Donald Trump ha annunciato una telefonata con Vladimir Putin, definendola costruttiva, mentre il Cremlino ha dichiarato l’intesa sul rifiuto di una tregua e sulla necessità di una decisione di Kiev riguardo al Donbass. Nel frattempo, Zelensky si trova a Mar a Lago per incontri e aggiornamenti sulla situazione in corso.

«Ho appena avuto una telefonata costruttiva con Vladimir Putin ». Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth poco prima di incontrare Volodymyr Zelensky in Florida. Il vertice, che si terrà alle 19 italiane, potrebbe segnare una svolta nella guerra in Ucraina. Dopo l’incontro i due presidenti sentiranno al telefono i leader europei, come ha annunciato il portavoce del presidente ucraino, Serhiy Nykyforov. «È prevista una telefonata tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Trump con i leader europei», ha detto ai giornalisti il portavoce di Zelensky, aggiungendo che «l’elenco definitivo dei partecipanti è ancora in fase di elaborazione». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Il Cremlino: "La tregua non serve, Kiev prenda una decisione coraggiosa sul Donbass per la fine della guerra" Leggi anche: Trump-Putin: Cremlino conferma “telefonata molto produttiva” prima dell’incontro con Zelensky a Mar-a-Lago Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Putin: 'Mosca pronta a usare la forza se Kiev non tratta'; Ucraina, Putin pronto al dialogo con Macron. Mosca frena sul vertice a tre con Usa e Ucraina - LIVEBLOG; Zelensky domenica da Trump. Russia: pronti ad un patto con la NATO; Trump: «Telefonata costruttiva con Putin». Alle 19 il vertice con Zelensky. Ucraina, Trump sente Putin prima di incontrare Zelensky: «Telefonata molto produttiva». Mosca conferma - A Odessa più di 100 finestre di sette edifici residenziali e tre istituzioni sociali sono state danneggiate in seguito a un attacco serale da parte di personale militare russo. ilmattino.it

