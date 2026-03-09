Trump | Pronti a intervenire a Cuba ma senza fretta per evitare errori del passato – Il video

Il presidente ha dichiarato che sono pronti a intervenire a Cuba, ma preferiscono procedere con cautela per non ripetere errori precedenti. Durante un video, ha menzionato che si stanno preparando per una possibile azione e che stanno valutando attentamente i tempi. La frase lascia intendere che l’intervento potrebbe essere imminente, ma senza indicare una data precisa o dettagli sulle modalità.

(Agenzia Vista) Washington, 06 marzo 2026 "E la vostra prossima sarà. vogliamo fare quella speciale su Cuba, lui sta aspettando. Ma dice: 'Finiamo prima questa'. Potremmo farle tutte contemporaneamente, ma succedono cose brutte. Se si osservano i paesi nel corso degli anni, se si fanno le cose troppo in fretta, succedono cose brutte", così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un discorso durante il ricevimento della squadra di calcio Inter Miami alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev