Cure palliative non solo fine vita | nuovi strumenti per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le cure palliative sono un approccio clinico volto a migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici, non solo alla fine della vita. Sempre più integrate alle terapie oncologiche, queste cure mirano a gestire i sintomi, offrendo un supporto precoce e personalizzato. Grazie a nuovi strumenti e metodologie, le cure palliative si stanno evolvendo per garantire un'assistenza più completa e umana, contribuendo al benessere dei pazienti in ogni fase del percorso terapeutico.

Le cure palliative non coincidono con il fine vita. Sempre più spesso rappresentano un’assistenza clinica precoce e specialistica, capace di affiancare le terapie oncologiche per controllare i sintomi, migliorare la qualità della vita e supportare le decisioni cliniche. È questa la visione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

