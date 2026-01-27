Il nuovo ordine mondiale e possibili evoluzioni L’analisi di Zecchini

In questo testo si analizzano le possibili evoluzioni del nuovo ordine mondiale, considerando i cambiamenti nel comportamento delle principali potenze internazionali. Un approfondimento utile per comprendere le dinamiche attuali e le tendenze future sulle relazioni globali, in modo chiaro e obiettivo.

In questi anni vi è un gran dire sulla nascita di un nuovo ordine mondiale alla luce dell’evoluzione nel comportamento delle maggiori potenze sulla scena mondiale. In realtà, vi è poco di ordine nel loro agire e nell’instaurarsi di nuovi schemi o istituzioni che fungano da guida per il loro atteggiarsi nel prevenire tensioni e conflitti, al pari che nello spegnerli. Dalla crisi finanziaria mondiale del 2007-2008 è apparso con sempre maggiore evidenza che il mondo è entrato in una nuova epoca nelle relazioni internazionali tanto geopolitiche quanto economiche e commerciali. L’ordine mondiale emerso dalla caduta del muro di Berlino e dalla fine dell’Unione Sovietica vedeva il sostituirsi alla diarchia di fatto delle due maggiori potenze, una preminenza degli Usa come democrazia benevola che, nello scenario mondiale, agevolava e in qualche misura disciplinava l’emergere di nuovi paesi in un’evoluzione verso sistemi meno illiberali e più aperti al modello di economia di mercato. 🔗 Leggi su Formiche.net

