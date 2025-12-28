Guerra in Ucraina oggi l’incontro Trump-Zelensky | il presidente Usa ha chiamato Putin
Oggi, domenica 28 dicembre 2025, si svolge un incontro di particolare rilievo nel contesto della guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha contattato il presidente Zelensky, mentre si è anche svolta una telefonata con Putin. Questi sviluppi rappresentano un momento importante nelle dinamiche geopolitiche della regione, potenzialmente in grado di influenzare gli sviluppi futuri del conflitto.
In una fase cruciale per gli equilibri geopolitici globali, la giornata di oggi, domenica 28 dicembre 2025, segna un passaggio potenzialmente decisivo per le sorti del conflitto nell’est Europa. Il focus del mondo intero è rivolto alla Florida, dove nelle prossime ore si consumerà l’incontro faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Questo appuntamento, fissato per le 19 ora italiana nella residenza di Mar-a-Lago, rappresenta il tentativo più concreto e ambizioso di avviare un percorso diplomatico volto a interrompere le ostilità tra Kiev e Mosca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Incontro a tre con Zelensky, Putin e Trump per far finire subito la guerra in Ucraina
Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, oggi Zelensky presenta piano di pace agli USA. Cremlino: “Terza guerra mondiale evitata grazie a Trump”, news in diretta
Ucraina oggi l’incontro Trump-Zelensky Lavrov | Se saranno inviate truppe europee diventeranno obiettivo legittimo di Mosca – La diretta.
Guerra Ucraina Russia, incontro Zelensky-Trump: sentiranno leader Ue durante vertice. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, incontro Zelensky- tg24.sky.it
Guerra Ucraina-Russia, oggi il vertice tra Trump e Zelensky alle 19. Attacco a Odessa, quartieri senza elettricità - A Odessa più di 100 finestre di sette edifici residenziali e tre istituzioni sociali sono state danneggiate in seguito a un attacco serale da parte di personale militare russo. ilgazzettino.it
Ucraina, Trump sente Putin prima di incontrare Zelensky: «Telefonata molto produttiva». Mosca conferma - A Odessa più di 100 finestre di sette edifici residenziali e tre istituzioni sociali sono state danneggiate in seguito a un attacco serale da parte di personale militare russo. ilmattino.it
Guerra in Ucraina: cominciato a Mosca l'incontro tra Witkoff e Putin
Trump-Zelensky, oggi incontro decisivo per guerra Ucraina-Russia. Le news in diretta x.com
La morte di Papa Francesco, la presidenza Trump, la guerra in Ucraina, lo sviluppo dell’IA, il caso MPS-Mediobanca: ecco una rassegna delle notizie più lette su Money.it Premium. https://loom.ly/dmnrjqo facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.