Il presidente ha commentato l’incremento dei prezzi del petrolio definendolo un “piccolo inconveniente”, sostenendo di aver previsto questa situazione. Ha inoltre affermato che, nel corso di recenti operazioni, sono state affondate 44 navi e sono state disattivate tutte le comunicazioni e telecomunicazioni avversarie. Queste dichiarazioni sono state fatte in un discorso pubblico senza ulteriori dettagli.

L’aumento dei prezzi della benzina è un “piccolo inconveniente. Sapevo esattamente che sarebbe successo, ma la cosa positiva è che abbiamo affondato 44 delle loro navi e abbiamo messo fuori uso tutte le loro comunicazioni e telecomunicazioni. I loro sistemi antiaerei sono andati”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Abc rispondendo a una domanda sull’aumento dei prezzi del petrolio in seguito alla campagna in Iran. “Non hanno assolutamente alcuna difesa. Hanno solo la possibilità di parlare”, ha messo in evidenza. “Non so, non faccio mai previsioni. Tutto quello che posso dire è che siamo in anticipo sui tempi previsti, sia in termini di letalità che si tempistica”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: ‘aumento dei prezzi del petrolio è piccolo inconveniente’

Articoli correlati

Guerra in Iran, aumento dei prezzi del petrolio: colpita l’economia globaleGli attacchi statunitensi e israeliani all’Iran e la conseguente risposta militare di quest’ultima stanno generando degli effetti immediati sul...

Crisi del petrolio con la guerra in Iran, prezzi in aumento con le navi bloccate a HormuzL'Iran sta bloccando il passaggio dallo stretto di Hormuz come ritorsione per gli attacchi statunitensi e israeliani sul suo territorio.

Aggiornamenti e notizie su Trump 'aumento dei prezzi del petrolio...

Temi più discussi: Trump: l'aumento dei prezzi della benzina non mi preoccupa; Prezzi in aumento per la guerra in Iran: i rincari colpiscono gas, benzina e diesel; Trump esclude l’uso della Riserva Petrolifera Strategica nonostante l’aumento dei prezzi della benzina - Reuters/n; La strada più pericolosa: perché Donald Trump ha deciso di bombardare l’Iran.

Iran: Trump, aumento prezzi petrolio è un prezzo molto piccolo da pagare per la sicurezzaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'aumento dei prezzi del petrolio legato al conflitto con l'Iran è un ... agenzianova.com

Prezzi del petrolio alle stelle per la guerra in Iran: oltre 100 dollari a barile, il Brent su del 25%Il prezzo del greggio Brent è salito a oltre 110 dollari lunedì, mentre i mercati azionari asiatici stanno registrando forti perdite a causa della guerra in Iran ... it.euronews.com

Guerra in Iran, la parabola di Trump e il ruolo della Ue - IL PUNTO DI VISTA - facebook.com facebook

Giorgia ha capito, perché scema non è, che l’abbraccio di Trump alla lunga rischia per lei di essere mortale Vuole, insomma, non dico essere, ma almeno apparire un po’ meno servile con il presidente Usa è un po’ più sovranista nelle relazioni internazionale x.com