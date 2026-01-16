Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro funzionari iraniani coinvolti nella repressione delle proteste in corso da settimane. La misura, che mette tutte le opzioni sul tavolo, si inserisce nel contesto delle tensioni tra i due paesi. Nel frattempo, a Teheran, l’accesso a Internet rimane limitato, contribuendo a un clima di incertezza e controllo.

Gli Stati Uniti hanno varato nuove sanzioni contro i funzionari iraniani ritenuti responsabili della repressione violent a delle proteste in corso da settimane in Iran. Non è stato confermato se le sanzioni possano essere “gli aiuti in arrivo” che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato tre giorni fa o se sia ancora sul tavolo l’ipotesi di un’operazione militare in Iran. Stando a quanto ha rivelato un funzionario statunitense al New York Times, sarebbe stato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a chiedere a Trump di rinviare l’attacco. Ma il Pentagono intanto ha annunciato lo spostamento della portaerei Lincoln verso il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, nuove sanzioni Usa: “Tutte le opzioni sul tavolo”. A Teheran internet ancora bloccato – La diretta

