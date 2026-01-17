Tutte le opzioni sul tavolo nel mirino le basi americane | l' Iran alza il tiro contro Trump

L'Iran ha segnalato di essere in fase di valutazione di possibili azioni contro basi americane, secondo quanto comunicato dagli Stati Uniti. Il governo statunitense ha dichiarato di aver ricevuto informazioni in merito e ha precisato che tutte le opzioni sono considerate aperte. La situazione evidenzia le tensioni persistenti tra le due nazioni e la possibilità di escalazioni nel contesto internazionale.

Gli Stati Uniti hanno reso noto di aver ricevuto “segnalazioni secondo cui la Repubblica Islamica starebbe preparando opzioni per colpire basi americane”, avvertendo che “tutte le opzioni restano sul tavolo”. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato in un comunicato in farsi pubblicato su X, aggiungendo che Washington potrebbe ricorrere alla forza “se il regime della Repubblica Islamica attacca beni statunitensi” e ammonendo: “Non provocate il presidente Trump”. L'avvertimento segue le dichiarazioni del leader supremo iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei, secondo cui l'Iran ritiene il presidente statunitense Donald Trump responsabile di vittime, danni e diffamazioni nei confronti degli iraniani durante le recenti proteste. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Tutte le opzioni sul tavolo", nel mirino le basi americane: l'Iran alza il tiro contro Trump Leggi anche: Khamenei: "Spezzeremo la schiena ai sediziosi". Usa: "L'Iran non scherzi con Trump, tutte le opzioni su tavolo" Leggi anche: Iran, nuove sanzioni Usa: “Tutte le opzioni sul tavolo”. A Teheran internet ancora bloccato – La diretta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Grande banca USA contro Trump. Ora “tutte le opzioni sono sul tavolo”; Trump valuta le opzioni, nel mirino anche siti civili in Iran; Iran, Casa Bianca: sospese 800 esecuzioni, tutte opzioni sul tavolo; Roma-Napoli, Lucca nel mirino di Gasperini: Dovbyk o Ngonge?. Iran, tensione alle stelle con gli Usa. "Tutte le opzioni sul tavolo", nel mirino le basi americane - Gli Stati Uniti hanno reso noto di aver ricevuto “segnalazioni secondo cui la Repubblica Islamica starebbe preparando opzioni per colpire basi ... iltempo.it

Fonti Usa, tante opzioni sul tavolo, anche abbandono Trump - Riguardo al summit tra il presidente Usa e il leader del Cremlino "tutte le opzioni restano sul tavolo, compresa quella che Donald Trump abbandoni il vertice se dovesse pensare che Vladimir Putin non ... ansa.it

"Abbiamo ricevuto notizie secondo cui la Repubblica islamica starebbe preparando opzioni per colpire le basi americane. Come ha ripetutamente sottolineato il presidente Trump, tutte le opzioni restano sul tavolo e, se il regime attaccasse le risorse america - facebook.com facebook

#Iran, la Casa Bianca: sospese 800 esecuzioni, tutte opzioni sul tavolo #Usa x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.