Truffa energia | la Provincia di Treviso allerta sui finti bonus

La Provincia di Treviso ha diffuso un avviso riguardo a una truffa telefonica che coinvolge alcuni cittadini. Gli interlocutori fingono di offrire bonus per gas ed energia elettrica, ma si tratta di proposte false. La comunicazione invita a prestare attenzione e a non fornire dati personali o bancari a chi si presenta con questa falsa offerta.

La Provincia di Treviso ha lanciato un allarme immediato contro una sofisticata truffa telefonica che sta colpendo i cittadini con la promessa di bonus inesistenti per gas ed energia elettrica. Nel pomeriggio del 9 marzo 2026, diversi residenti hanno ricevuto chiamate da operatori fittizi che si spacciavano come funzionari dell’ente locale, sfruttando il clima di incertezza economica legato al conflitto in corso in Iran per vendere sconti fasulli. Il presidente Marco Donadel ha inviato un messaggio chiaro e diretto: nessun servizio di vendita telefonica o monitoraggio a domicilio è gestito dalla Provincia, invitando tutti a non fornire dati personali a chi si presenta come tecnico incaricato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

