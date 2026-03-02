Salento truffa sui bonus facciata | in 59 patteggiano 13 a processo

Nel Salento, 59 persone hanno deciso di patteggiare nel procedimento legato all'inchiesta EasyBonus, che riguarda un presunto sistema illecito sui bonus facciata. Altre 13 persone sono state portate a processo. L'indagine si concentra su presunte irregolarità nell'assegnazione e nell'utilizzo dei fondi destinati a interventi edilizi. La situazione ha portato a un'ampia partecipazione tra gli imputati coinvolti.

Hanno scelto in massa la strada del patteggiamento gli imputati coinvolti nell’inchiesta “EasyBonus”, l’indagine su un presunto sistema illecito costruito attorno ai fondi dei “bonus facciata” e culminata nell’ordinanza di custodia cautelare eseguita il 27 febbraio 2024. Nei giorni scorsi, nell’aula bunker del carcere di Borgo San Nicola, la giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano ha ratificato le pene concordate tra difese e Procura per 59 imputati. Per altri tredici, che non hanno chiesto riti alternativi, è stato disposto il rinvio a giudizio: il processo ordinario inizierà l’8 giugno. Tre i proscioglimenti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

