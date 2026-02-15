Raggirano un' anziana con la truffa del finto incidente | arrestati

A Perugia, un uomo di 35 anni e una donna di 47, entrambi provenienti dal Sud e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dopo aver messo in atto la truffa del

È successo a Perugia. Decisiva la chiamata del marito al 112 che ha permesso di bloccare i due truffatori Raggirano un'anziana con la truffa del "finto incidente" di un parente. È successo a Perugia dove un 35enne e una 47enne di origini meridionali, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati in flagranza per truffa aggravata in concorso ai danni di una 75enne del posto. Come ricostruito dai carabinieri l'intervento sarebbe scattato a seguito della chiamata al 112 da parte del marito della donna che denunciava alle forze dell'ordine la telefonata sospetta fra la moglie e un sedicente "maresciallo dei carabinieri".🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La truffa del finto carabiniere rappresenta una minaccia concreta per gli anziani, spesso vittime di raggiri messi in atto con metodi ingannevoli.

La polizia ha arrestato due uomini che avevano truffato un’anziana a Mantova con la finta chiamata dei carabinieri.

Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.