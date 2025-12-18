Truffa a un' anziana con la tecnica del finto poliziotto | 18enne denunciato

Una truffa ai danni di un'anziana di 90 anni si conclude con la denuncia di un giovane di 18 anni. Utilizzando la tecnica del finto poliziotto, l’individuo si è impossessato di gioielli e preziosi, ma grazie all’intervento delle forze dell’ordine è stato individuato e fermato. Un episodio che mette in luce l’importanza di mantenere alta l’attenzione e diffidare da ogni tentativo di raggiro.

La polizia ha individuato e denunciato un giovane catanese di 18 anni che si è impossessato di un sostanzioso bottino, tra gioielli e preziosi vari, appartenenti a una donna di 90 anni. La vittima è stata raggirata con la tecnica del finto appartenente alle forze dell'ordine.L'anziana è stata.

