Truffa dei lingotti d'oro il giudice cambia rotta | i 22 milioni andranno ai creditori raggirati e non allo Stato

Il giudice di Milano ha modificato la decisione sulla vicenda legata alla truffa dei lingotti d'oro, stabilendo che i 22,9 milioni sequestrati saranno destinati ai circa cinquemila creditori truffati. La sentenza originaria prevedeva che i fondi fossero devoluti allo Stato, ma ora si è deciso diversamente. La modifica riguarda la distribuzione delle somme e coinvolge direttamente i creditori danneggiati.

Il gup di Milano ha corretto la sentenza sulla truffa dei lingotti d'oro: i 22,9 milioni sequestrati andranno ai cinquemila creditori truffati, non allo Stato.