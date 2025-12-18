Raggirato con la truffa dei lingotti d' oro si mette d' accordo con i carabinieri e fa denunciare un venditore
Un uomo credeva di aver concluso un affare con l'acquisto di lingotti d'oro, ma ben presto si rende conto di essere stato truffato. Deciso a fare giustizia, si rivolge ai carabinieri e fa denunciare il venditore, scoprendo così che quei lingotti non erano d’oro come gli era stato promesso. Un episodio che mette in luce quanto possa essere rischioso affidarsi a venditori poco affidabili nel mercato degli investimenti.
Pensava di aver fatto un affare, ma in realtà quei lingotti che aveva comprato non erano d’oro. Lo ha scoperto poco dopo aver concluso l’acquisto. Ha denunciato il fatto e ha aiutato i carabinieri a incastrare un venditore disonesto. È successo nei giorni scorsi tra Nerviano e Rho. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Truffa dei lingotti d’oro, no al patteggiamento per i 5 imputati: non si offrono di risarcire le 2mila vittime
Leggi anche: Mette in vendita i mobili online ma è lui a pagarli. Raggirato allo sportello bancomat: condannati in 4 per truffa
Raggirato con la truffa dei lingotti d'oro, si mette d'accordo con i carabinieri e fa denunciare un venditore - Un venditore è stato denunciato per tentata truffa ... milanotoday.it
Lingotti d’oro falsi, un uomo denuncia la truffa e con i carabinieri di Nerviano blocca il truffatore - Così il truffatore è stato denunciato e il materiale falso è stato sequestrato ... legnanonews.com
Finto sacerdote fa da garante, poi sparisce con i lingotti d’oro: truffa da 80mila euro a Roma - Gli ingredienti per cascarci c’erano tutti: una fantomatica agenzia immobiliare, un distinto intermediario per portare a buon fine l’affare e soprattutto un sacerdote a fare ... ilmessaggero.it
Truffa agli anziani sventata tra Udine e Trieste Pedinati, bloccati e arrestati in flagranza: una coppia di truffatori è finita in carcere dopo aver raggirato una 75enne fingendosi carabinieri. I gioielli sono stati recuperati e restituiti alla vittima. Un’operazi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.