Raggirato con la truffa dei lingotti d' oro si mette d' accordo con i carabinieri e fa denunciare un venditore

Un uomo credeva di aver concluso un affare con l'acquisto di lingotti d'oro, ma ben presto si rende conto di essere stato truffato. Deciso a fare giustizia, si rivolge ai carabinieri e fa denunciare il venditore, scoprendo così che quei lingotti non erano d’oro come gli era stato promesso. Un episodio che mette in luce quanto possa essere rischioso affidarsi a venditori poco affidabili nel mercato degli investimenti.

