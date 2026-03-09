Sicurezza sul Lavoro a Roma | il Nuovo Protocollo tra Procura e ASL

È stato firmato un nuovo Protocollo d’Intesa tra la Procura di Roma e le ASL locali per coordinare le indagini sugli infortuni sul lavoro. La collaborazione mira a migliorare la gestione delle pratiche e delle verifiche in casi di incidenti nelle aziende della città. La firma del protocollo rappresenta un passo importante nel settore della sicurezza sul lavoro a Roma.

Cosa: Siglato un nuovo Protocollo d’Intesa tra Procura della Repubblica di Roma e le ASL cittadine per gestire le indagini sugli infortuni sul lavoro.. Dove e Quando: Firmato presso la sede della Procura della Repubblica di Roma, alla presenza dei vertici istituzionali.. Perché: Per garantire una vigilanza H24, uniformità negli interventi tecnici e tempestività nella tutela della sicurezza dei lavoratori.. La città di Roma compie un passo avanti decisivo nella tutela della vita umana nei luoghi di lavoro. Con la sottoscrizione di un nuovo Protocollo d’Intesa, la Procura della Repubblica, rappresentata dal Procuratore Francesco Lo Voi e dal Procuratore Aggiunto Antonino Di Maio, si unisce alle ASL Roma 1, 2 e 3 in un’alleanza strategica senza precedenti. 🔗 Leggi su Ezrome.it

