Sassuolo Primavera | Storico trionfo in Coppa Italia la semifinale è realtà grazie a Negri e Guri

Il Sassuolo Primavera fa storia e raggiunge per la prima volta la semifinale di Coppa Italia. I giovani neroverdi vincono contro la Fiorentina, la capolista del campionato, grazie ai gol di Negri e Guri. È un risultato che emoziona tutto il club e fa sognare i tifosi, segnando un passo importante nel calcio giovanile del Sassuolo.

Neroverde in Semifinale: Il Sassuolo Primavera Scrive la Storia e Sogno Azzurro. Un'impresa storica per il calcio giovanile del Sassuolo: la Primavera neroverde ha conquistato per la prima volta nella sua storia una semifinale di Coppa Italia, battendo oggi, 12 febbraio 2026, la Fiorentina, capolista del campionato Primavera. Un gol di Negri ha deciso la sfida, proiettando la squadra di Alessandro Bigica verso un futuro ricco di promesse e un confronto diretto con l'Atalanta. Una Partita Tesa e Ricca di Emozioni. La sfida contro la Fiorentina, giocata in un'atmosfera carica di tensione, ha visto i neroverdi superare un avversario di grande valore.

