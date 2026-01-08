Musica teatro e poesia | al via la stagione 2026 tra omaggi e spettacoli per tutti

La stagione 2026 di ‘Comacchio a teatro’ prende il via venerdì 9 alle 21 presso la Sala polivalente con il concerto della band Flexus, dedicato a Lucio Dalla. Un calendario ricco di eventi di musica, teatro e poesia offrirà spettacoli per un pubblico di tutte le età, promuovendo la cultura locale e nazionale attraverso omaggi e nuove produzioni. Un appuntamento che invita alla scoperta e alla partecipazione.

Si apre la stagione 2026 di ‘Comacchio a teatro’. Venerdì 9 alle 21 presso la Sala polivalente apre la band Flexus che omaggerà Lucio Dalla. Un racconto in musica della vita e delle opere del cantautore bolognese, attraverso le sue canzoni più rappresentative: dai primi grandi successi ai. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Comicità, musica e narrazione: gli spettacoli della stagione 2026 di Stradanuova Teatro Leggi anche: Capodanno 2026 a Formia tra musica, emozioni e spettacoli per tutti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. “TerraMadre d’inverno”: venerdì 9 gennaio alle 18.30 nello Spazio Castellantico 15; Teatro, poesia, musica e canti tradizionali protagonisti a Novi Velia; “Che cos’è un bacio?”: ad Alassio un viaggio tra poesia, musica ed emozioni; Musica e poesia aprono la stagione dialettale del teatro Il Piccolo, sul palco gli Al Caravel con Pr’i mont dla Dugarì. Musica, teatro, fumetto e poesia, è il premio Ciampi 2025 - La 23/a edizione si intitola 'Oltre le macerie': al via il 22 novembre il programma di appuntamenti si concluderà il 13 dicembre, al ... ansa.it Parole, musica, cinema e teatro. Torna la rassegna Poesia Festival - Torna Poesia Festival ‘24, la kermesse che prenderà il via lunedì 19 agosto e proseguirà fino a domenica 13 ottobre. ilrestodelcarlino.it Musica, teatro e poesia. La notte è romantica - Domani, con l’arrivo del solstizio d’estate, torna uno degli appuntamenti più suggestivi dell’anno: la ‘Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia’, e a Pergola è tutto pronto per far vivere una ... ilrestodelcarlino.it https://www.corrieresalentino.it/2026/01/spiritus-mundi-rassegna-di-musica-teatro-e-conferenze-direzione-artistica-giuseppe-tarantino/ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.