Capitale della cultura In arrivo la top ten delle città finaliste | Crediamo nella vittoria

La capitale della cultura si avvicina alla proclamazione delle città finaliste. In attesa del risultato, il nostro team mantiene un atteggiamento di fiducia e determinazione, convinto che il riconoscimento possa essere conquistato con impegno e passione. La sfida è aperta, e ogni città si impegna a rappresentare al meglio il proprio patrimonio culturale. La nostra convinzione è che il successo sia raggiungibile con perseveranza e dedizione.

Se non con l'ansia di chi attende un verdetto, comunque con lo spirito competitivo di chi, come più volte dichiarato, vuole vincere e crede sino in fondo di poter conquistare il riconoscimento ambito. I comuni di Forlì e Cesena, esattamente nell'ordine come figurano nella sigla della provincia ma senza il trattino in mezzo, si preparano così a ricevere il responso sul conferimento della città capitale della cultura 2028. A luglio scorso le due città congiuntamente hanno presentato la manifestazione d'interesse al Ministero della Cultura e a settembre il comune di Forlì capofila ha consegnato il dossier completo con il progetto culturale della candidatura congiunta.

In partenza il progetto del Comune, candidato a Capitale Italiana della Cultura 2028, con il Centro di salute mentale. L’assessore Tozzi: "Il patrimonio artistico non è solo un bene da mostrare ma anche un diritto da condividere" - facebook.com facebook

Agrigento cede a L'Aquila testimone Capitale cultura 2026. Cerimonia di passaggio di consegne nel teatro Pirandello #ANSA x.com

