Questa mattina si sono disputate le prove cronometrate dello slittino femminile a Milano Cortina 2026. Verena Hofer si piazza ottava, migliorando la sua posizione rispetto alle manche precedenti. La tedesca Merle Malou Fraebel domina la quinta prova, mentre Sandra Robatscher si ferma al 21mo posto. Ora si attende la gara di domani, che deciderà le posizioni finali.

Inizia per il singolo femminile dello slittino l’ultima giornata riservata alle prove cronometrate alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nella quinta manche chiude davanti a tutte la tedesca Merle Malou Fraebel, Verena Hofer si classifica ottava, mentre Sandra Robatscher chiude 21ma. Nella quinta prova cronometrata si registra la doppietta teutonica con Merle Malou Fraebel che svetta in 52.855, beffando per appena 0.016 la connazionale Julia Taubitz, mentre completa il podio virtuale l’ austriaca Hannah Prock, staccata di 0.108. Quarta piazza per la lettone Elina Bota, attardata di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino, Verena Hofer in top ten nella quinta prova cronometrata delle Olimpiadi

Approfondimenti su Verena Hofer

Nella quinta prova cronometrata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Verena Hofer si piazza ottava nel singolo femminile.

A Cortina d’Ampezzo, Verena Hofer si avvicina alla vetta nella seconda prova dello slittino alle Olimpiadi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Verena Hofer

Argomenti discussi: Slittino, Verena Hofer vicinissima alla vetta nella seconda prova alle Olimpiadi; Slittino, risultati e classifica prove di oggi singolo femminile: Robatscher e Hofer stupiscono; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: prosegue lo studio per Hofer e Robatscher; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultime rifiniture per Hofer e Robatscher.

A che ora lo slittino domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 9 febbraio, azzurri in gara, streamingLa gara del singolo maschile oggi andrà in archivio: ultime due run da disputare, Max Langenhan già quasi sicuro dell'oro e Dominik Fischnaller pronto a ... oasport.it

Slittino, Verena Hofer in pista per le prove olimpicheIn sintesi, l’avventura olimpica di Verena Hofer è iniziata con buone premesse: una pista nuova, il sostegno del pubblico di casa e una stagione di Coppa del Mondo che le ha fornito la necessaria ... it.blastingnews.com

LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: in pista l’outsider Verena Hofer - x.com

La squadra azzurra di slittino sale sul podio in Germania!! Si tratta del secondo podio stagionale nella specialità per un’Italia già vincente a Park City, a metà dicembre. Il team è composto da Verena Hofer, Ivan Nagler/Fabian Malleier, Dominik Fischnaller, And facebook