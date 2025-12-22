Turismo e alberghi | Trieste cresce a doppia cifra unica in Fvg
I numeri registrati dagli alberghi di Trieste crescono a doppia cifra nel 2025, unico caso in Regione. Lo ha detto il presidente di Federalberghi Maurizio Giudici durante la presentazione degli eventi per l’ultimo dell’anno a Trieste. A Capodanno, ha detto Giudici, le strutture ricettive. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
