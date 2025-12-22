Turismo e alberghi | Trieste cresce a doppia cifra unica in Fvg

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I numeri registrati dagli alberghi di Trieste crescono a doppia cifra nel 2025, unico caso in Regione. Lo ha detto il presidente di Federalberghi Maurizio Giudici durante la presentazione degli eventi per l’ultimo dell’anno a Trieste. A Capodanno, ha detto Giudici, le strutture ricettive. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

turismo e alberghi trieste cresce a doppia cifra unica in fvg

© Triesteprima.it - "Turismo e alberghi: Trieste cresce a doppia cifra, unica in Fvg"

Leggi anche: Riscatto Reyer, Trieste travolta 102-66. Cole, Wiltjer, Bowman e Nikolic in doppia cifra

Leggi anche: Regionali, Udc e Lega accordo per una lista unica: “Puntiamo alla doppia cifra”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Fine anno: Bini, 2025 anno di svolta per economia e turismo Fvg.

Turismo: bene per alto Adriatico, cresce oltre l'estate - Nel 2023, rileva la Fondazione Think Tank Nord Est, c'è stato un aumento di presenze anche in aprile e ... ansa.it

Meno stranieri, ma molti più italiani: segnali positivi dal turismo a Trieste - Anche in un anno, il 2024, che ha mostrato i primi segni di rallentamento dell'economia, in Italia e soprattutto in Europa, le presenze ... rainews.it

Turismo: Bini, allargata area incentivi per alberghi 4 stelle - Oltre ai Comuni montani, contributi attivabili anche nel Collio, nelle cittÃ capoluogo e Unesco Trieste, 27 giu - ilgazzettino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.