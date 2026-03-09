A Treviso, la prima domenica di marzo 2026 ha visto l’introduzione del pagamento per la sosta nel centro storico anche durante le festività, con una tariffa di due euro per un’ora. La novità riguarda le aree di sosta pubblica, che ora richiedono un ticket anche nei giorni di festa. La misura si applica a partire da questa data, modificando le modalità di accesso e sosta nella zona centrale della città.

La prima domenica di marzo del 2026 ha segnato l’inizio di una nuova era per la mobilità urbana a Treviso, trasformando il centro storico in un’area a pagamento anche nei giorni festivi. Dalle 14:30 alle 20:00, gli stalli blu sono stati soggetti a tariffe che hanno generato reazioni immediate tra i cittadini e le famiglie in visita. La notizia arriva mentre si attende che entro il 17 marzo i nuovi cartelli copriranno l’intera città, completando una rivoluzione nella gestione della sosta che già divide l’opinione pubblica. Il primo giorno operativo ha gli stalli completamente occupati, ma con espressioni facciali poco felici da parte degli automobilisti che si sono accorti dell’impegno economico solo dopo aver parcheggiato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso: domenica a pagamento, 2 euro per un’ora di sosta

