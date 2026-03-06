Spaccatura sulla sosta a pagamento

L’amministrazione Tartabini ha deciso di affidare la gestione dei parcheggi a pagamento a un nuovo operatore privato, sostituendo il servizio svolto dall’Aspp. La scelta ha generato divisioni tra i consiglieri comunali, con alcuni favorevoli alla modifica e altri contrari. La decisione è stata discussa durante un’assemblea pubblica, con interventi di vari rappresentanti dell’amministrazione e della minoranza.

"L'amministrazione Tartabini si è spaccata nell'approvare l'affidamento dei parcheggi a pagamento a un nuovo operatore privato, dopo aver tolto il servizio all'Aspp. Tanto è vero che i consiglieri di maggioranza Flagiello e Pantanetti si sono astenuti dal voto in consiglio comunale". Sono le polemiche di Alessandra Perticarà (nella foto), consigliera del gruppo di minoranza Idea Futura a Potenza Picena. A fine dicembre il servizio dei parcheggi a pagamento era stato tolto all'Aspp (la società partecipata del Comune) e gli stalli erano rimasti gratuiti per due mesi. Mercoledì è stato formalizzato il nuovo affidamento a un privato. "Sui parcheggi a pagamento neanche la maggioranza è convinta – dice Perticarà -.