Parcheggi a pagamento gara aggiudicata Cosa cambia per la sosta

A Latina Scalo cambia tutto: i parcheggi a pagamento diventano più moderni. La gara per gestire i nuovi servizi è stata aggiudicata, e ora si punta su metodi di pagamento più semplici, con parcometri aggiornati e più attenzioni alla segnaletica. Anche il multipiano riceve interventi di manutenzione per migliorare l’esperienza degli utenti.

Una sosta a pagamento più tecnologica, con nuovi metodi di pagamento del ticket di parcheggio, nuovi parcometri, e più manutenzione, per la segnaletica, come anche per il multipiano di Latina Scalo. Il Comune di Latina ha aggiudicato la gara per l'appalto del servizio di gestione della sosta a pagamento: l'annuncia lo stesso assessore alla Mobilità e trasporti, Gianluca Di Cocco, con un post su Facebook: "Abbiamo ufficialmente affidato la nuova gestione del servizio di sosta sul territorio comunale. Un passaggio che apre una nuova fase di investimenti, innovazione e maggiore efficienza per la nostra città.

