Gargano | lieve scossa di terremoto Magnitudo 2,5 registrata stamattina

Praticamente in riva al mare Adriatico. Sisma di magnitudo 2,5 registrato alle 9,31. Epicentro a due chilometri da Rodi Garganico, tre da Ischitella e cinque da Vico del Gargano. (immagine: tratta da ingv.it) L'articolo Gargano: lieve scossa di terremoto Magnitudo 2,5 registrata stamattina proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Gargano: lieve scossa di terremoto Magnitudo 2,5 registrata stamattina Leggi anche: Terremoto: lieve scossa al largo di Peschici Magnitudo 2,4 registrata alle 12,28 Leggi anche: Lieve scossa di terremoto registrata in Alta Irpinia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Gargano: lieve scossa di terremoto Magnitudo 2,5 registrata stamattina - Epicentro a due chilometri da Rodi Garganico, tre da Ischitella e cinque da Vico del Gargano. noinotizie.it

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2.7 sulla Costa Garganica (Foggia), dati in tempo reale - 7 si è verificata alle ore 10:53:50 del 7 dicembre 2025 con epicentro localizzato nei pressi della Costa del Gargano (Foggia), poco a largo del Lago di Lesina. inmeteo.net

Terremoto di 2.8 sul Gargano avvertito chiaramente a Rodi, Vieste e Peschici - 8 è stata rilevata alle ore 18:24 del 20 novembre 2025 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nella zona della Costa Garganica, in provincia ... ilmessaggero.it

Lieve scossa M2.5 sul Gargano, epicentro nei pressi di Rodi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.