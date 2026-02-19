Violenza domestica quattro interventi urgenti in tre mesi in Val Seriana

In tre mesi, i Carabinieri della Val Seriana hanno effettuato quattro interventi per violenza domestica, un dato che sottolinea la frequenza dei casi. Tra la Val Gandino e la Val Cavallina, agenti e forze dell’ordine sono intervenuti per mettere in sicurezza donne e minori coinvolti in situazioni di aggressione. La richiesta è di denunciare subito ogni episodio di violenza, così da attivare le tutele previste dalla legge. La presenza costante delle forze dell’ordine mira a proteggere chi è in pericolo.

I DATI. Minori e donne messi in sicurezza dai Carabinieri tra la Val Gandino e la Val Cavallina. L’appello: denunciare per fermare le violenze e attivare le tutele di legge. Diversi gli interventi che hanno richiesto provvedimenti urgenti dell’Autorità giudiziaria. L’11 gennaio in Val Gandino è stato disposto il trasferimento immediato in struttura protetta di un minore del 2011, vittima di percosse. Il 14 gennaio in Val Cavallina è stata messa in sicurezza una madre con i suoi quattro figli dopo reiterate violenze fisiche. Il 24 gennaio i Carabinieri di Albino hanno arrestato un 51enne della Val Seriana, destinatario di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti e lesioni gravissime ai danni della moglie, aggredita il 17 gennaio a Pradalunga e ricoverata in terapia intensiva in coma farmacologico per alcuni giorni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Violenza domestica, quattro interventi urgenti in tre mesi in Val Seriana Val Seriana: chiusa quattro notti la Montenegrone. Controlli anche nelle gallerie di AlbinoQuesta notte la Montenegrone è rimasta chiusa per quattro ore, come previsto dai controlli di Anas. Leggi anche: Stalking e violenza domestica, 25 ammonimenti in soli 3 mesi: denunce in aumento nel Foggiano Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Violenza domestica, quattro interventi urgenti in tre mesi in Val Seriana; Caltanissetta, reiterate violenza nei confronti della convivente: misura dell’allontanamento d’urgenza; Violenza domestica, cinque interventi dei Carabinieri: quattro denunce e un arresto; Notizie del 17 febbraio 2026. Violenza domestica, quattro interventi urgenti in tre mesi in Val SerianaDiversi gli interventi che hanno richiesto provvedimenti urgenti dell’Autorità giudiziaria. L’11 gennaio a Gandino è stato disposto il trasferimento immediato in struttura protetta di un minore del ... ecodibergamo.it Carabinieri attivi sul Codice Rosso: quattro denunce e un arresto per violenza domesticaNegli ultimi giorni i Carabinieri hanno portato a termine, in vari centri della Provincia di Fermo , diverse attività investigative nell’ambito del cd Codice Rosso. In particolare i militari hanno den ... youtvrs.it Sulla Statale 671 della Val Seriana: Anas ha comunicato agli enti coinvolti di preferire una soluzione con un unico tunnel e due viadotti facebook