Spalletti Juve nessun dubbio sul tecnico | la società sta già iniziando a programmare insieme a lui il futuro Le mosse

Il club bianconero ha confermato l’allenatore e sta già pianificando il futuro con lui, in vista della prossima sessione estiva. La società ha avviato le prime mosse per programmare la stagione successiva, mantenendo stabile la guida tecnica. Spalletti continuerà a lavorare con la Juventus, che intende rafforzare la squadra nei prossimi mesi.