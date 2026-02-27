Spalletti Juve nessun dubbio sul tecnico | la società sta già iniziando a programmare insieme a lui il futuro Le mosse
Il club bianconero ha confermato l’allenatore e sta già pianificando il futuro con lui, in vista della prossima sessione estiva. La società ha avviato le prime mosse per programmare la stagione successiva, mantenendo stabile la guida tecnica. Spalletti continuerà a lavorare con la Juventus, che intende rafforzare la squadra nei prossimi mesi.
Spalletti Juventus, il club bianconero conferma la guida tecnica guardando al futuro con grandi ambizioni in vista della prossima sessione estiva. La Juventus ha la ferma intenzione di proseguire il proprio percorso tecnico con Spalletti alla guida della prima squadra. Nonostante le recenti delusioni, come l’amara eliminazione subita in Europa per mano del Galatasaray, la dirigenza ha deciso di ribadire la propria totale fiducia nel progetto tattico avviato dall’allenatore. La società crede fermamente che la continuità sia una chiave necessaria per tornare a competere ai massimi livelli, sia in Italia che in ambito internazionale. Questa decisione strategica arriva in un momento cruciale della stagione, con la squadra impegnata a centrare l’obiettivo vitale della qualificazione alla prossima prestigiosa competizione europea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
David Juve, la società bianconera ha preso una decisione sul suo futuro insieme a Spalletti. Le ultimissime
SPALLETTI ALLA JUVENTUS! SUBENTRERÀ A TUDOR, CONTRATTO E OBIETTIVO #juve #juventusnews24
