Travolto da un albero | uomo portato d’urgenza in ospedale

Un uomo di 78 anni è stato investito da un albero mentre lavorava in un terreno di sua proprietà a Puegnago del Garda questa mattina. L’incidente si è verificato nei pressi di via Pauletta, e immediatamente è stato soccorso dai soccorritori che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita.

Infortunio nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, a Puegnago del Garda. Secondo le prime informazioni, un uomo di 78 anni è stato colpito da un albero mentre stava lavorando in un terreno di sua proprietà nei pressi di via Pauletta. La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le 9.15 in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i volontari del Garda con un’ambulanza e l’automedica, insieme all’elisoccorso decollato da Bergamo. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno collaborato per assistere l’uomo e liberarlo dopo che era rimasto schiacciato sotto un grosso ramo. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasferito in ospedale in codice giallo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

