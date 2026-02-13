Collaboratore scolastico travolto da un albero a Villaputzu | ferito durante il maltempo ricoverato in ospedale
Un collaboratore scolastico dell'istituto professionale
Un collaboratore scolastico dell'istituto professionale "Giuseppe Dessì" di Villaputzu, è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un pino abbattuto dal forte maestrale nel cortile della scuola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti discussi: Bufera di vento, bidello travolto da un pino a Villaputzu: il salvataggio.
A Villaputzu un collaboratore scolastico delle Professionali “Giuseppe Dessì”, Andrea Scorcu, è stato travolto da un pino sradicato dal forte maestrale nel cortile della scuola. Liberato dai vigili del fuoco di San Vito e trasportato dal 118 al Brotzu di Cagliari, Sco - facebook.com facebook