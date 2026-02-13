Collaboratore scolastico travolto da un albero a Villaputzu | ferito durante il maltempo ricoverato in ospedale

Un collaboratore scolastico dell'istituto professionale

Argomenti discussi: Bufera di vento, bidello travolto da un pino a Villaputzu: il salvataggio.

A Villaputzu un collaboratore scolastico delle Professionali "Giuseppe Dessì", Andrea Scorcu, è stato travolto da un pino sradicato dal forte maestrale nel cortile della scuola. Liberato dai vigili del fuoco di San Vito e trasportato dal 118 al Brotzu di Cagliari