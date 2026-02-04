Colture a prova di alluvione | da Pisa la ricerca per l’agricoltura del futuro

Da Pisa arriva una novità importante per l’agricoltura. Gli scienziati hanno scoperto come le piante riescono a resistere alle alluvioni e alle inondazioni, studiando le loro cellule. Ora si lavora per sviluppare colture più resilienti, capaci di affrontare i cambiamenti climatici e le intemperie. La ricerca punta a creare piante che non si schiantino con le piogge intense e che possano garantire cibo anche in condizioni difficili.

PISA – Anche le piante possono soffrire per mancanza d’aria, ma ora sappiamo come le loro cellule affrontano l’emergenza. Uno studio pubblicato ieri (3 febbraio) sulla rivista npj Science Plants svela i meccanismi genetici di resistenza all’ipossia. La ricerca porta la firma di un team interamente pisano. A coordinare i lavori è la Scuola superiore Sant’Anna (Istituto di Scienze delle Piante), affiancata dal Laboratorio Nest della Scuola Normale Superiore e dall’ Istituto di biologia e biotecnologia agraria del Cnr. Il punto di svolta sta nel cambio di prospettiva. Finora si studiavano i tessuti vegetali nel loro complesso.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

