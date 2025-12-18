Agricoltura a Bruxelles la protesta dei trattori

Gli agricoltori italiani si uniscono alla protesta a Bruxelles, esprimendo il loro dissenso di fronte agli accordi con il Mercosur. La mobilitazione mira a far sentire la voce di chi lavora la terra, preoccupato per le implicazioni di un’intesa che potrebbe influenzare pesantemente il settore agricolo europeo. Trattori e manifestanti si sono radunati nella capitale europea per sottolineare l’importanza di difendere le produzioni locali e il futuro dell’agricoltura.

© Tv2000.it - Agricoltura, a Bruxelles la protesta dei trattori Manifestazioni e proteste degli agricoltori a Bruxelles. La mobilitazione in vista degli accordi con il Mercosur, che raccoglie i più importanti paesi dell'America del Sud. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Bruxelles, protesta degli agricoltori durante il vertice Ue - Il 18 dicembre centinaia di agricoltori sono entrati a Bruxelles con i trattori, bloccando strade e incendiando container mentre i leader dell’Unione europea erano riuniti in vertice. tg24.sky.it

I trattori (anche siciliani) tornano a occupare Bruxelles, agricoltori in protesta contro l'accordo col Mercosur - Due temi caldi: il nuovo bilancio dell'Ue con i fondi di coesione che verrebbero centralizzati, e l'accordo commerciale con il Sudamerica. lasicilia.it

Agricoltura, a Bruxelles la protesta dei trattori

Coldiretti Sicilia, a Bruxelles, si unisce alla protesta per il taglio dei Fondi Pac all'agricoltura - facebook.com facebook

“Saremo a Bruxelles per rivendicare protagonismo, perché dove c’è un’agricoltura forte c’è una democrazia forte. Crediamo infatti che l’agricoltura sia un asset strategico tanto per l’Europa quanto per l’Italia, e vogliamo evitare in maniera molto pacifica che x.com

