Trapani nessuna esclusione per i siciliani | ecco come cambia la classifica

A Trapani il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di sanzionare il club con cinque punti di penalizzazione, evitando l’esclusione dal girone di Serie C. La decisione si è resa necessaria dopo un procedimento legale in corso, che ha portato a questa comunicazione ufficiale. La classifica del campionato subirà quindi variazioni, ma il Trapani rimane nel torneo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Poteva essere la giornata dell'esclusione del Trapani dal girone di C, ma il Tribunale Federale Nazionale ha emesso una sentenza diversa sanzionando il club siciliano con ulteriori 5 punti di penalizzazione. Non cambia quindi tutta la classifica (l'estromissione avrebbe annullato tutti i risultati dei granata, ndr) ma solo quella del Trapani che scende al penultimo posto a quota 23 dovendo fare i conti con un precedente -15 sempre per inadempienze amministrative. "Il Tribunale Federale Nazionale – si legge nel dispositivo-, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: – al sig.