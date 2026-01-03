La partita tra Virtus Bologna e Trapani, prevista per la quattordicesima giornata della Serie A di basket 2025/2026, è stata annullata. L’incontro, in programma domenica 4 gennaio, non si terrà a causa di questioni che coinvolgono il club siciliano, ormai vicino all’esclusione dal campionato. La scomparsa del match rappresenta un cambiamento importante nel calendario della stagione.

Il match della quattordicesima giornata della Serie A di basket 20252026, Virtus Bologna-Trapani, in programma domenica 4 gennaio, non verrà disputato. La decisione è stata ufficializzata da Lba e Fip, dopo la comunicazione da parte del club siciliano di non scendere in campo per l’impossibilità di schierare un numero sufficiente di giocatori. VIRTUS BOLOGNA-TRAPANI NON SI GIOCHERA’: QUALI SARANNO LE CONSEGUENZE PER I SICILIANI? Due saranno le sanzioni per il club amaranto, e anche assai pesanti: multa da 50mila euro e un uleriore punto di penalizzazione in classifica (che si aggiunge agli otto già precedentemente inflitti). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Virtus Bologna-Trapani non si giocherà: siciliani vicini all’esclusione dal campionato

Leggi anche: Basket, Trapani non giocherà a Bologna. Esclusione dal campionato sempre più vicina

Leggi anche: Il sindaco di Bologna: "Virtus Maccabi si giocherà"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Serie A basket, Trapani non parte per Bologna: la sfida con la Virtus non si gioca - La partita di Serie A di basket tra Virtus Bologna e Trapani, in programma domani 84 gennaio), non si giocherà. msn.com