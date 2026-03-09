Trapani il Benevento può sorridere | nessuna esclusione per i siciliani ecco la sanzione

Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di penalizzare il Trapani con cinque punti, evitando l’esclusione dal campionato di Serie C. La decisione è stata comunicata dopo un procedimento legale, che ha portato a questa sanzione. Il Benevento, invece, può sorridere in quanto la squadra siciliana resta in campo senza essere esclusa dalla competizione.

Poteva essere la giornata dell'esclusione del Trapani dal girone di C, ma il Tribunale Federale Nazionale ha emesso una sentenza diversa sanzionando il club siciliano con ulteriori 5 punti di penalizzazione. Non cambia quindi tutta la classifica ma solo quella del Trapani che scende a al penultimo posto a quota 23. Tutto invariato nelle zone alte perché in caso di estromissione del club del presidente Antonini il Benevento avrebbe perso due punti rispetto al Catania. "Il Tribunale Federale Nazionale – si legge nel dispositivo-, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: Un'altra stangata per il Trapani del presidente Valerio Antonini. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto una penalizzazione di 5 punti da scontare nella stagione in corso comminando una serie di inibizioni e di squalifiche per i dirigenti del club.