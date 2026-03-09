Trapani il Benevento può sorridere | nessuna esclusione per i siciliani ecco la sanzione

Da anteprima24.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di penalizzare il Trapani con cinque punti, evitando l’esclusione dal campionato di Serie C. La decisione è stata comunicata dopo un procedimento legale, che ha portato a questa sanzione. Il Benevento, invece, può sorridere in quanto la squadra siciliana resta in campo senza essere esclusa dalla competizione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Poteva essere la giornata dell’esclusione del Trapani dal girone di C, ma il Tribunale Federale Nazionale ha emesso una sentenza diversa sanzionando il club siciliano con ulteriori 5 punti di penalizzazione. Non cambia quindi tutta la classifica ma solo quella del Trapani che scende a al penultimo posto a quota 23. Tutto invariato nelle zone alte perché in caso di estromissione del club del presidente Antonini il Benevento avrebbe perso due punti rispetto al Catania.  “Il Tribunale Federale Nazionale – si legge nel dispositivo-, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: – al sig. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

trapani il benevento pu242 sorridere nessuna esclusione per i siciliani ecco la sanzione
© Anteprima24.it - Trapani, il Benevento può sorridere: nessuna esclusione per i siciliani, ecco la sanzione

Articoli correlati

Virtus Bologna-Trapani non si giocherà: siciliani vicini all’esclusione dal campionatoIl match della quattordicesima giornata della Serie A di basket 2025/2026, Virtus Bologna-Trapani, in programma domenica 4 gennaio, non verrà...

Leggi anche: Trapani a rischio esclusione: a rimetterci il Benevento, tutti i possibili scenari

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trapani il Benevento può sorridere...

Temi più discussi: Catania, addio sogni di gloria: al Benevento lo scontro diretto. Trapani ko, pari per il Siracusa; Serie C, risultati e classifica della 30° giornata: il Benevento batte il Catania e sogna la Serie B. Cade ancora la Salernitana; Serie C, per il Trapani altro deferimento e rischio esclusione vivo: come può cambiare la classifica del Girone C; Benevento, ecco quanti punti servono per salire in B.

Avversari Cosenza, terremoto Trapani: atteso il verdetto che può stravolgere il campionatoClassifica stravolta e punti azzerati: lo scenario che riscrive il destino della stagione a pochi turni dalla fine ... tifocosenza.it

Benevento, avanti tutta: col Sorrento turnover ‘light’ per Floro FloresLa sbornia collettiva è alle spalle. Il Benevento sente il profumo della festa, ma sa che per afferrarla e per far diventare inappellabile la sentenza di giovedì sera non può permettersi di frenare la ... ilsannioquotidiano.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.