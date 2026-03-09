Trapani | 5 punti in meno salvi ma ultimi

Il Trapani si trova ad affrontare una ripercussione importante nel campionato di Serie C dopo che il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di penalizzarlo con cinque punti. La decisione ha portato la squadra a rimanere in ultima posizione, pur mantenendo la salvezza dalla retrocessione diretta. La situazione cambia così drasticamente rispetto alla classifica precedente.

Il Tribunale Federale Nazionale ha emesso una sentenza che modifica radicalmente le sorti del campionato di Serie C, infliggendo al Trapani ulteriori cinque punti di penalizzazione. La squadra siciliana evita l’esclusione dal torneo ma scivola in penultima posizione con ventitré punti totali. Il verdetto arriva dopo un deferimento avviato a gennaio e riguarda inadempimenti fiscali e stipendiali non regolarizzati entro il termine del 16 dicembre dell’anno precedente. La formazione guidata da Valerio Antonini si trova ora a due lunghezze di vantaggio sul Foggia, occupando la seconda ultima piazza della graduatoria. Oltre alla sanzione sportiva, è stata comminata una multa pecuniaria di millecinquecento euro per il club. 🔗 Leggi su Ameve.eu

