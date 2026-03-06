Energia Key 2026 chiude con +10% di presenze totali

Key 2026 si è conclusa a Roma con un incremento del 10% nelle presenze totali, coinvolgendo tre giornate di esposizioni, incontri e confronti dedicati al settore energetico. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi operatori e esperti che hanno discusso delle prospettive future nel campo dell’energia. La kermesse si è svolta dal 4 al 6 marzo, attirando pubblico e professionisti da diverse parti del mondo.

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Tre giornate di grande esposizione, incontri, confronti e interlocuzioni per tracciare la nuova direzione del futuro energetico globale. Key - The Energy Transition Expo, l'evento di Ieg (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica, si è chiuso oggi alla Fiera di Rimini. Le presenze totali sono cresciute del 10%, con quelle estere in aumento del 9% e una forte presenza di investitori. Su 125mila metri quadrati lordi di superficie espositiva e 24 padiglioni, oltre 1.000 brand espositori, di cui 320 internazionali, con prodotti, soluzioni e tecnologie innovative nei sette settori della transizione energetica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

