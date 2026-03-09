Trame di Daniela Castellani

Galleria Vittoria ospita la mostra personale di Daniela Castellani intitolata “Trame”. L’esposizione presenta una serie di opere realizzate dall’artista, curata da Tiziano M. La mostra si concentra su dipinti e installazioni che esplorano temi legati alla tessitura e alla struttura. La rassegna sarà aperta al pubblico fino a una data da definire.

Galleria Vittoria presenta "Trame", la nuova mostra personale di Daniella Castellani, a cura di Tiziano M. Todi, in programma a Roma dal 21 marzo al 6 aprile 2026, con il patrocinio della Regione Lazio. Il progetto segna un passaggio significativo nella ricerca dell'artista. Dopo una fase in cui le opere hanno accolto figure, presenze e componenti narrativi, Daniella Castellani orienta il proprio lavoro verso un linguaggio più essenziale e personale, in cui la forma assume una funzione rivelativa. La mostra riunisce una nuova serie di opere caratterizzate da una marcata dimensione materica e tattile, fondate sul rapporto tra superficie, costruzione e percezione.