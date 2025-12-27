Sorpresa all’Ostello di Fosso Sejore con Joe Castellani le note dell’anima

di Elisabetta Ferri Lunedì 29 dicembre l’Ostello di Fosso Sejore, il nuovo locale solidale tra Pesaro e Fano dove gustare ora anche l’ottima pizza di Otello, sarà trascinato dalle note di Joe Castellani a partire dalle ore 21 (il locale aprirà alle ore 19,30). Otello a Fosso Sejore è la pizzeria sociale inaugurata dalle associazioni Utopia e Gulliver, il cui progetto ricalca il modello della cooperativa PizzAut, per dare occupazione a persone con disabilità. Ogni sera un paio di tutor e un gruppo di volontari lavoreranno a loro supporto. Basta il nome di Joe Castellani per evocare energia, ritmo e grinta, le caratteristiche che il rocker pesarese mette sul palco quando sveste i panni del tranquillo bancario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

